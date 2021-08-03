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Трое подростков заблудились в Беловежской пуще: спасатели под утро отыскали их

03.08.2021 10:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе заблудились трое подростков. Выйти из леса им помогли спасатели, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Поздним вечером 2 августа в центр оперативного управления Свислочского районного отдела МЧС позвонила бабушка одного из подростков. Она сообщила о пропавших в лесу неподалеку от деревни Новый Двор детях.

Выяснилось, что около 18 часов житель деревни Новый Двор подвез двух мальчишек 2005 и 2006 годов рождения и девочку 2004 года рождения в лес за грибами. К условленному времени дети из леса не вышли. Телефонной связи не было.

"На поиски были направлены спасатели районного отдела МЧС, пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС, коллеги из Бреста, Пинска и Минска, а также пограничники, лесники, сотрудники РОВД, добровольцы отряда "Ангел" и кинологи МЧС. Всего - 66 человек на 21 единице техники", - рассказали в МЧС.

Территорию разбили на кварталы, расставили технику. Периодически подавали звуковые сигналы и прислушивались к голосам потерявшихся, квадроциклами объезжали лес. На рассвете над пущей подняли дроны и продолжили группами прочесывать массив.

Около половины седьмого утра подростков обнаружили в 10 км от деревни и вывезли на квадроцикле на дорогу. Детям и их родителям оказал помощь психолог МЧС. Подростки рассказали, что, устав искать дорогу в темноте, они ночевали сидя на поваленном дереве и ожидали помощи.-0-

Трое подростков заблудились в Беловежской пуще: спасатели под утро отыскали их

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Поздним вечером 2 августа в центр оперативного управления Свислочского районного отдела МЧС позвонила бабушка одного из подростков. Она сообщила о пропавших в...
 
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