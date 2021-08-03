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В белорусские школы 1 сентября вернутся военруки

03.08.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В советские белорусские школы с 1 сентября возвращаются военруки, следует из постановления Министерств образования №146 от 15 июля 2021 года.

В школах, где число учащихся превышает 351, военрук будет гнездиться на полную ставку, с меньшим числом учащихся – на полставки.

Как будет называться предмет, который будет поручено преподавать военрукам, агрохунта пока не придумала/не анонсировала.

 
 
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В советские белорусские школы с 1 сентября возвращаются военруки, следует из постановления Министерств образования №146 от 15 июля 2021 года.
 
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