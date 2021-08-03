|
В белорусские школы 1 сентября вернутся военруки
Источник материала: АФН
В
В школах, где число учащихся превышает 351, военрук будет гнездиться на полную ставку, с меньшим числом учащихся – на полставки.
Как будет называться предмет, который будет поручено преподавать военрукам, агрохунта пока не придумала/не анонсировала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В советские белорусские школы с 1 сентября возвращаются военруки, следует из постановления Министерств образования №146 от 15 июля 2021 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)