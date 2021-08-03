В белорусские школы 1 сентября вернутся военруки

Источник материала: АФН

В советские белорусские школы с 1 сентября возвращаются военруки, следует из постановления Министерств образования №146 от 15 июля 2021 года.

В школах, где число учащихся превышает 351, военрук будет гнездиться на полную ставку, с меньшим числом учащихся – на полставки.

Как будет называться предмет, который будет поручено преподавать военрукам, агрохунта пока не придумала/не анонсировала.