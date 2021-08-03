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Начинают судить лидера ОГП Козлова. В чем суть обвинения, он не понимает

03.08.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Николая Козлова обвиняют в разглашении данных дознания. Ему грозит штраф или до трех месяцев ареста.




Дело рассмотрят в суде Ленинского района Минска. Уголовное дело в отношении лидера ОГП завели в марте этого года. 

Ранее Козлов несколько раз отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в СК по уголовному делу против Координационного совета. За это его уже привлекали к административной ответственности.

— Я точно не готовлюсь к оправдательному приговору. Понятно, что судьи сейчас находятся в парадигме, когда «не до законов», — рассказывает «Нашей Ниве» политик перед началом заседания. — Но я рассчитываю хотя бы узнать в суде, какие данные я рассказал. При ознакомлении с уголовным делом я так и не выяснил никакой конкретики.
 
Теги: Минск
 
 
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Николая Козлова обвиняют в разглашении данных дознания. Ему грозит штраф или до трех месяцев ареста.
 
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