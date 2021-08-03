Начинают судить лидера ОГП Козлова. В чем суть обвинения, он не понимает













Дело рассмотрят в суде Ленинского района Минска . Уголовное дело в отношении лидера ОГП завели в марте этого года.





Ранее Козлов несколько раз отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в СК по уголовному делу против Координационного совета. За это его уже привлекали к административной ответственности.





— Я точно не готовлюсь к оправдательному приговору. Понятно, что судьи сейчас находятся в парадигме, когда «не до законов», — рассказывает «Нашей Ниве» политик перед началом заседания. — Но я рассчитываю хотя бы узнать в суде, какие данные я рассказал. При ознакомлении с уголовным делом я так и не выяснил никакой конкретики.



