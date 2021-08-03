Тело мужчины нашли повешенным на дереве в одном из киевских парков недалеко от места жительства Шишова. Мобильный телефон и личные вещи мужчины изъяты с места происшествия.





Полиция начала расследование уголовного дела по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Будут проверяться все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид.





Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.





Полиция просит всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах.





Виталий Шишов пропал вчера. Утром он вышел из дома, предположительно, на пробежку, так как его спортивные вещи не нашли, и не вернулся.





reform.by . Представители БДУ прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. К поискам привлекали кинолога, пишет



