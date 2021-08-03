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Пропавшего директора "Беларуского дома в Украине" нашли повешенным - раньше он говорил про слежку
Источник материала: Партизан
Пропавшего директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова обнаружили повешенным в Киеве. Об этом сообщает полиция столицы Украины.
Тело мужчины нашли повешенным на дереве в одном из киевских парков недалеко от места жительства Шишова. Мобильный телефон и личные вещи мужчины изъяты с места происшествия.
Полиция начала расследование уголовного дела по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Будут проверяться все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.
Полиция просит всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах.
Виталий Шишов пропал вчера. Утром он вышел из дома, предположительно, на пробежку, так как его спортивные вещи не нашли, и не вернулся.
Представители БДУ прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. К поискам привлекали кинолога, пишет
Кто такой Виталий Шишов?
26-летний Виталий Шишов был главой Беларуского дома в Украине (БДУ). Утром 2 августа он вышел из дома и не вернулся.
В БДУ отметили, что с телефона Шишова сделали несколько звонков-«глухарей» на неизвестные номера.
Знакомые Виталия Шишова сообщали, что ранее за ним уже следили неизвестные во время пробежек. Также подозрительные люди подходили к нему и к его девушке, пытались разговаривать.
Беларуский дом в Украине оказывает помощь гражданам страны с жильем и трудоустройством.
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Пропавшего директора организации «Беларусский дом в Украине» Виталия Шишова обнаружили повешенным в Киеве. Об этом сообщает полиция столицы Украины.
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