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В США внесён законопроект, который узаконит 4-дневку
Источник материала: Партизан
На прошлой неделе член Палаты представителей США от Калифорнии Марк Такано представил законопроект, который вместо традиционной пятидневки сделает нормой четырёхдневную трудовую неделю.
Конгрессмен отметил,
В законопроекте предложено снизить порог, от которого отсчитывается сверхурочное время в соответствии с Законом о справедливых условиях труда США. Этот федеральный закон был принят в 1930 году. Он закрепляет право на минимальную оплату труда и норму часов, при достижении которой увеличивается ставка оплаты работников. Политик планирует уменьшить её с нынешних 40 часов в неделю до 32 часов. Таким образом больше людей смогут получать деньги за овертайм.
«Я вношу этот законопроект, чтобы сократить стандартную рабочую неделю до 32 часов, потому что сейчас люди работают дольше, а их зарплаты остаются на месте. Мы больше не можем мириться с таким положением дел», — отметил Такано.
Прежде чем стать законом, проект должен получить поддержку Палаты представителей и Сената, после чего быть одобрен президентом страны.
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На прошлой неделе член Палаты представителей США от Калифорнии Марк Такано представил законопроект, который вместо традиционной пятидневки сделает нормой...
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