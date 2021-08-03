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Доллар впервые за несколько дней пошел вверх
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись торги.
На данный момент известно, что доллар вновь пошел вверх. Плюс составляет 0,005 пункта — 2,5018 белорусского рубля.
Растет и российский рубль — он торгуется на отметке 3,4342 белорусского рубля.
Евро добавляет 0,07 пункта — 2,9735 белорусского рубля.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись торги.
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