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Под Шкловом пожар уничтожил 20 гектаров посевов ячменя
Источник материала: Навiны
Крупный пожар случился накануне днем в Шкловском районе.
По данным МЧС, в поле ОАО «Новогородищенское» возле деревни Городище произошло «загорание ячменя на корню».
В результате ЧП уничтожены 20 гектаров посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 100 гектаров посевов.
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Крупный пожар случился накануне днем в Шкловском районе.
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