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Под Шкловом пожар уничтожил 20 гектаров посевов ячменя

03.08.2021 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Крупный пожар случился накануне днем в Шкловском районе.

Под Шкловом пожар уничтожил 20 гектаров посевов ячменя

По данным МЧС, в поле ОАО «Новогородищенское» возле деревни  Городище произошло «загорание ячменя на корню».

В результате ЧП уничтожены 20 гектаров посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 100 гектаров посевов.

 

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Крупный пожар случился накануне днем в Шкловском районе.
 
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