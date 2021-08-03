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Адвокат о новой работе Виктора Бабарико: «Чудесное чувство юмора — при нём!»

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Наталья Мацкевич встретилась со своим подзащитным в колонии.

Адвокат о новой работе Виктора Бабарико: «Чудесное чувство юмора — при нём!»

Наталья Мацкевич, архивный снимок. Фото TUT.BY

— Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1. Пришлось серьёзно подождать, но зато поговорили. Чудесное чувство юмора — при нём! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подкидывает дровишки в пекарне, истопник. И: «мои трудовые подвиги снимают на видео», — передала адвокат слова своего подзащитного.

Напомним, в понедельник 2 августа Наталья Мацкевич, как и в предыдущие посещения, приехала на встречу с Виктором Бабарико в 9 часов утра, чтобы оказать юридическую помощь. Но начальник ИК-1 сообщил, что свидание до 17 часов предоставлено быть не может, так как осужденный находится на работе, с которой нельзя уходить. Со слов начальника, свидание могло состояться только в нерабочее время до отбоя.

Защитница подала письменное заявление с указанием на то, что в силу статьи 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката, и дождалась встречи в разрешенное время.

 
 
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Наталья Мацкевич встретилась со своим подзащитным в колонии.
 
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