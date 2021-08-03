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Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде в Токио первое золото Беларуси.
Победителя с нетерпением ждали болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Иван Литвинович, чемпион Олимпийских игр в Токио-2020:
– Много писали о том, что победу посвящаете бабушке. Расскажите.
Иван Литвинович:
– Расскажи о поддержке, которую ты получил после победы. Много ли было сообщений?
Иван Литвинович:
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Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят
Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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