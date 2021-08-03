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«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде в Токио первое золото Беларуси.
Победителя с нетерпением ждали болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
На борту самолета была наша национальная команда по прыжкам на батутах. Среди них – олимпийский чемпион 2016 года Игр в Рио Владислав Гончаров. В 2021 году он занял 4 место. Ну и, конечно, нынешний олимпийский чемпион Иван Литвинович.
Иван Литвинович, чемпион Олимпийских игр в Токио-2020:
Иван с 5 лет занимался акробатикой, в 8 лет стал заниматься прыжками на батутах. Он с большим теплом вспоминает своего тренера в вилейской спортивной школе – это Петр Зайцев, а также нынешнего тренера Ольгу Власову.
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«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск
Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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