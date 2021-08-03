Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Бояры Мядельского района Минской области по ул.Центральной, принадлежащей гражданке 1966 года рождения. На пожаре обнаружен погибший человек", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-