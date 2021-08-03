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В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 00.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Бояры Мядельского района Минской области по ул.Центральной, принадлежащей гражданке 1966 года рождения. На пожаре обнаружен погибший человек", - рассказали в пресс-службе.
Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.
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