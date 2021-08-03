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В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина

03.08.2021 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Бояры Мядельского района Минской области по ул.Центральной, принадлежащей гражданке 1966 года рождения. На пожаре обнаружен погибший человек", - рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.
 
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