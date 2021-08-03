Житель Дрогичина стал фигурантом уголовных дел об оскорблении сотрудников милиции

Источник материала: БелТА

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестского управления ГУСБ МВД установили личность мужчины, который под разными никнеймами публиковал в сети оскорбительные отзывы в отношении сотрудников милиции. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Им оказался 44-летний житель Дрогичина, который ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В деструктивном Telegram-канале, где размещались фотографии представителей госорганов и власти, мужчина писал негативные комментарии под ними, используя в целях конспирации различные никнеймы.

На сегодня житель райцентра является фигурантом пяти уголовных дел, возбужденных по фактам оскорблений сотрудников правоохранительных органов Брестской области. Кроме того, в ближайшее время следователи дадут правовую оценку его действиям еще по трем аналогичным фактам. По оперативной информации, фигурант скрывается от следствия в одной из стран Евросоюза.-0-