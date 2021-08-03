ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле в реке утонул мужчина

03.08.2021 11:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту утопления 33-летнего жителя Гомеля. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

2 августа мужчина отдыхал вместе с девушкой на берегу реки Сож в районе Роповского пляжа. Около 17.00 перед уходом гомельчанин решил искупаться вне оборудованного для этого участка. Мужчина зашел в воду, нырнул и не вынырнул.

По словам его опрошенной матери, он хорошо плавал и любил нырять. Ранее служил в ВДВ.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа мужчина отдыхал вместе с девушкой на берегу реки Сож в районе Роповского пляжа. Около 17.00 перед уходом гомельчанин решил искупаться вне оборудованного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітвязень Віктар Бабарыка ў калёніі працуе апальшчыкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by