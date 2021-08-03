В Гомеле в реке утонул мужчина

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту утопления 33-летнего жителя Гомеля. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

2 августа мужчина отдыхал вместе с девушкой на берегу реки Сож в районе Роповского пляжа. Около 17.00 перед уходом гомельчанин решил искупаться вне оборудованного для этого участка. Мужчина зашел в воду, нырнул и не вынырнул.

По словам его опрошенной матери, он хорошо плавал и любил нырять. Ранее служил в ВДВ.-0-