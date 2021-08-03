В Столбцовском районе раскрыто жестокое убийство женщины

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Ночью 20 октября 2020 года 66-летняя жительница деревни Залужье Столбцовского района, проснувшись, увидела лежащую на полу без сознания 46-летнюю дочь. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть женщины. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала следовую картину, назначила проведение ряда экспертных исследований.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия вследствие сдавления шеи. Государственные судебные эксперты УГКСЭ по Минской области также обнаружили телесные повреждения, которые образовались не менее чем от 20 травматических воздействий. Ряд лиц проверяли на причастность к совершению преступления.

Следователь СУ УСК по Минской области и сотрудники УВД Минского облисполкома провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен и изъят мобильный телефон. При осмотре устройства установлено наличие там переписки романтического характера между погибшей и молодым человеком. До этого в круг общения женщины он не попадал.





В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что погибшая в 2018-2019 годах поддерживала близкие отношения с 19-летним парнем, после чего он уехал в Гомельскую область. Отношения между ними прекратились. В день совершения преступления молодой человек, будучи в отпуске, приехал в родную деревню. Следствие в ходе изучения данных о личности 19-летнего фигуранта получило доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления. В связи с этим в феврале 2021 года по поручению следователя молодой человек был задержан сотрудниками УВД Миноблисполкома на территории Гомельской области и доставлен в Минск.

По материалам дела, в день совершения преступления парень употребил спиртное, после чего посетил брата. Возвращаясь, он увидел свет в доме своей знакомой и решил зайти. Между бывшими возлюбленными возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате молодой человек причинил женщине телесные повреждения, а потом задушил ее. Испугавшись, он убежал из дома. После похорон он возвратил сыну погибшей мобильный телефон, который ранее она ему передала. Именно этот телефон впоследствии и обнаружили правоохранители.

Изначально обвиняемый отказывался от дачи показаний. Однако с учетом того, что следствием предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, признался в содеянном и продемонстрировал обстоятельства совершения преступления в ходе проверки показаний на месте.





Действия обвиняемого квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью. По месту жительства он характеризуется положительно, к административной или уголовной ответственности ранее не привлекался.

В ходе предварительного следствия допрошены обвиняемый и более 35 свидетелей, к материалам уголовного дела приобщено 60 заключений экспертов, проведен ряд иных следственных и процессуальных действий, комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

К молодому человеку применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-