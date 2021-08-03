Муж Тимановской: Мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы - обычные спортсмены

Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный скандал, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию.





«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».





Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.





Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.





По словам члена Ннародного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Беларуси Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу 4 августа





В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Беларусь заявила, что Тимановскую отправляют на родину якобы в связи с "эмоционально-психологическим состоянием".





После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».