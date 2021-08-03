|
Frontex: мигрантов сопровождают до самой границы Литвы
Источник материала: Партизан
Литовские власти утверждают, что сняли на видео машину белорусских пограничников рядом с мигрантами, идущими к границе Беларуси и Литвы.
Сотрудники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающие литовским пограничникам охранять границу Литвы с Беларусью, в воскресенье в Шальчининкском районе при патрулировании границы на вертолете зафиксировали группу нелегалов, которых якобы сопровождал ведомственный автомобиль.
В пресс-релизе МВД Литвы сообщается, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники.
В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов. В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте приняла решение, что службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы.
Нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище.
Пресс-секретарь СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовские власти утверждают, что сняли на видео машину белорусских пограничников рядом с мигрантами, идущими к границе Беларуси и Литвы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)