Теперь среди дынь и морковки: литовские таможенники нашли крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси

Однако рентген показал, что в фуре есть не только овощи и фрукты. Когда часть ящиков достали, выяснилось, что остальная часть полуприцепа была заполнена белорусскими сигаретами.





tutby_official По предварительным данным, в фуре было 1200 ящиков с сигаретами, стоимость контрабанды оценивается в 1,9 млн евро, сообщает







