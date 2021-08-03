Могла остаться инвалидом: эксперты рассказали, почему Тимановской опасно было бежать эстафету

Мартин Пшидач, передает telegraf.by Об этом сообщил в своем твиттер-акаунте заместитель главы Министерства иностранных дел Польши, передает





«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность», — написал он.





Как сообщил директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин спортсменка отправится из Японии в Польшу 4 августа. «Мы в Фонде помогли ей получить билет до Варшавы», — рассказал он.





До вылета она будет находиться под консульской опекой польской дипслужбы в Японии. 2 августа стало известно, что муж Тимановской покинул Беларусь и прибыл в Киев.





Почему Тимановской сложно было бы бежать эстафету 4х400?

Тимановская на Олимпийских играх в Токио должна была бежать две дистанции: на 100 и 200 м. Бег в эстафете на 400 метров мог бы серьезно повлиять на ее здоровье.





«Бег на 400 метров — длинный спринт, самый специфический. Нужно обладать качествами спринтера, стайера и отдельными — скоростной выносливостью. Бегун на 400 метров может показывать отличный результат на 200 метрах, а вот наоборот — это вряд ли. Если хватит силы воли — можно и инвалидом остаться, а можно и не добежать. И на этом твоей карьере придет конец», — рассказала Еврорадио Елена Свитина, которая в юности занималась легкой атлетикой и бежала 400-метровку.





Также она добавила, что в эстафете команда должна готовиться заранее.





«Например тому, как правильно передать эстафетную палочку, принять ее и не снизить скорость — это еще нужно уметь! Для эстафеты готовят отдельных спортсменов, еще и запасных берут», — отметила она.





«Образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков»

Журналист и депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, отец которой тренировал спринтеров, также сказала, что «разница подготовки между дистанциями 200 и 400м — огромная».





Ситуация в Токио с Тимановской — образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков от спорта . Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвётся», — написала она в своем твиттер-аккаунте. . Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвётся», — написала она в своем твиттер-аккаунте.





«У такой попытки не будет хорошего результата»

Экс-генсек НОК Беларуси Анатолий Котов также прокоментировал, могла ли Тимановская бежать 400 метров.





«В теории спортсмен может это сделать, но то, насколько он к этому готов, должны решать три человека — тренер, спортсмен и медик. Нужно понимать: в легкой атлетике, как и в любом виде спорта, достаточно жесткая специализация. Техника бега в дистанции на 200 метров и 400 отличается. И несмотря на кажущуюся небольшой разницу, без подготовки взять дополнительные 200 метров непросто. К тому же это может навредить здоровью атлета. Но главное в другом: скорее всего, у такой попытки не будет хорошего результата», — рассказал он Zerkalo.io.





«Она же все-таки боец»

Тренер по легкой атлетике Игорь Жаворонок рассказал «Радыё Свабода», чем для Кристины Тимановской могла закончиться эстафета не в ее профильной дисциплине, и как можно было избежать международного скандала.









МОК начал собственное расследование

Мы решили начать официальное расследование . Нам нужно установить все факты. Нам нужно услышать всех вовлеченных, — передает слова редставителя Международного олимпийского комитета Марка Адамса Reuters. . Нам нужно установить все факты. Нам нужно услышать всех вовлеченных, — передает слова редставителя Международного олимпийского комитета Марка Адамса Reuters.





3 августа белорусская сторона, по запросу МОК, должна предоставить отчет по делу Тимановской.





Сколько это займет времени, неизвестно.





Конечно, это займет некоторое время. Нам надо добраться до самой сути», — объяснил Адамс.





«Транснациональные репрессии»

«транснациональными репрессиями». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал попытку Беларуси отправить домой спринтера с Олимпийских игр в Токио вопреки ее желанию





2 августа он заявил, что «режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: попытаться вынудить олимпийскую участницу Кристину Тимановскую уйти просто ради свободы слова».





«Такие действия нарушают олимпийский дух, являются посягательством на основные права и недопустимы», — написал он в своем твиттер-акаунте.





Еще один скандал

В гомельской газете «Маяк» появился комментарий спорсменки, серебряной призерки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук по ситуации с Тимановской.









«Никаких комментариев по этому поводу я не высказывала! Вранье!» — написала она на своей странице в Инстаграм.





«И экспертом быть не надо, чтобы понять: психологически, да и физически Тимановская, что называется, поплыла. Понятно, что допускать к старту спортсменку, которая на весь мир позволяет себе высказываться в таком тоне и фактически вытирать ноги о спорт, сборную и страну, было бы неправильно», — якобы сказала «Маяку» Мамошук.





Pressball заметил, что такие же слова звучали в авторском тексте Юрия Гроерова из воскресной программы «Контуры» на ОНТ (отметка 2:56).





Коротко про инцидент

Напомним, 1 августа Тимановская заявила, что представители белорусской сборной на Олимпийских играх пытались отправить спортсменку из Токио в Минск. В НОК сообщили о прекращении ее участия на Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». 2 августа должен был состояться ее забег на дистанции в 200 м.





Ранее спортсменка в своем Инстаграм утверждала, что руководство команды поставило ее бежать дополнительную дисциплину (эстафету 4х400) без ее ведома из-за того, что «накосячили с другими девчонками».





Трем белорусским легкоатлеткам запретили выступать на Олимпийских играх в Токио. В чем причина





По прибытию в аэропорт она попросила помощи у токийских полицейских, которые стали разбираться в ситуации.





Раскритиковавшую НОК бегунью Тимановскую пытались отправить из Токио в Беларусь. Она отказалась. Что говорят она и руководство олимпийской сборной?





Позже Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) попросил Международный олимпийский комитет (МОК) о пожизненной дисквалификации и лишении аккредитации тех представителей белорусской делегации, кто был замешан в инциденте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.





Требование фонда возникло после того, как в сети появилась аудиозапись разговора якобы представителей сборной Беларуси с Кристиной Тимановской перед отправкой в аэропорт.





МОК обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации.





Также Тимановская подала срочное заявление и просьбу в специальное подразделение CAS «ad hoc» о временных мерах утром 2 августа 2021 года. Она попросила отменить решение, принятое НОК Беларуси о не допуске ее к участию в отборочном забеге на 200 метров.





Однако Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос.