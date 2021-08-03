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Минэкономики: на сколько вырастет зарплата к 2025 году
Источник материала: Myfin
«Те институциональные основы, над которыми мы
сегодня работаем – запуск нового инвестиционного цикла, условия для
благоприятной бизнес-среды, повышение эффективности госсектора, развитие
цифровизации и другие – станут базой для успешного выполнения цели
программы (социально-экономического развития на 2021–2025 годы) по
результатам 5 лет – росту ВВП в 1,2 раза, заработной платы в 1,5–2
раза», - сказал замминистра, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».
Как сообщалось, ВВП Беларуси в
январе-июне 2021 года вырос в сопоставимых ценах к аналогичному
прошлогоднему периоду на 3,3%.
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В Министерстве экономики прогнозируют, что ВВП Беларуси к 2025 году вырастет в 1,2 раза, а зарплата - в 1,5 2 раза. По ключевому показателю росту экономики уже сейчас...
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