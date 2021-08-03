Минэкономики: на сколько вырастет зарплата к 2025 году

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«Те институциональные основы, над которыми мы сегодня работаем – запуск нового инвестиционного цикла, условия для благоприятной бизнес-среды, повышение эффективности госсектора, развитие цифровизации и другие – станут базой для успешного выполнения цели программы (социально-экономического развития на 2021–2025 годы) по результатам 5 лет – росту ВВП в 1,2 раза, заработной платы в 1,5–2 раза», - сказал замминистра, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».



Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-июне 2021 года вырос в сопоставимых ценах к аналогичному прошлогоднему периоду на 3,3%.

