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Минэкономики: на сколько вырастет зарплата к 2025 году

03.08.2021 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Минэкономики: на сколько вырастет зарплата к 2025 году
фото: Myfin.by

«Те институциональные основы, над которыми мы сегодня работаем – запуск нового инвестиционного цикла, условия для благоприятной бизнес-среды, повышение эффективности госсектора, развитие цифровизации и другие – станут базой для успешного выполнения цели программы (социально-экономического развития на 2021–2025 годы) по результатам 5 лет – росту ВВП в 1,2 раза, заработной платы в 1,5–2 раза», - сказал замминистра, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-июне 2021 года вырос в сопоставимых ценах к аналогичному прошлогоднему периоду на 3,3%.

 
 
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В Министерстве экономики прогнозируют, что ВВП Беларуси к 2025 году вырастет в 1,2 раза, а зарплата - в 1,5 2 раза. По ключевому показателю росту экономики уже сейчас...
 
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