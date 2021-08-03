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Дарье Домрачевой исполняется 35 лет. С днём рождения чемпионку поздравил президент НОК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления коллег, друзей и большого количества поклонников принимает 3 августа прославленная Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С днем рождения любимую многими спортсменку поздравил президент Национального олимпийского комитета, отметив, что имя Домрачевой, самой титулованной спортсменки в истории суверенной Беларуси, вписано в историю отечественного и мирового спорта.
Ее блестящие достижения – лучший ориентир для юных биатлонистов.
Виктор Лукашенко пожелал Дарье крепкого здоровья, новых свершений и достижения поставленных целей.
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Новости Беларуси. Поздравления коллег, друзей и большого количества поклонников принимает 3 августа прославленная Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости...
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