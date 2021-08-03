Дарье Домрачевой исполняется 35 лет. С днём рождения чемпионку поздравил президент НОК

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления коллег, друзей и большого количества поклонников принимает 3 августа прославленная Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону исполняется 35 лет.

С днем рождения любимую многими спортсменку поздравил президент Национального олимпийского комитета, отметив, что имя Домрачевой, самой титулованной спортсменки в истории суверенной Беларуси, вписано в историю отечественного и мирового спорта.





Ее блестящие достижения – лучший ориентир для юных биатлонистов.





Виктор Лукашенко пожелал Дарье крепкого здоровья, новых свершений и достижения поставленных целей.