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Дарье Домрачевой исполняется 35 лет. С днём рождения чемпионку поздравил президент НОК

03.08.2021 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления коллег, друзей и большого количества поклонников принимает 3 августа прославленная Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону исполняется 35 лет.

С днем рождения любимую многими спортсменку поздравил президент Национального олимпийского комитета, отметив, что имя Домрачевой, самой титулованной спортсменки в истории суверенной Беларуси, вписано в историю отечественного и мирового спорта.

Дарье Домрачевой исполняется 35 лет. С днём рождения чемпионку поздравил президент НОК

Ее блестящие достижения – лучший ориентир для юных биатлонистов.

Дарье Домрачевой исполняется 35 лет. С днём рождения чемпионку поздравил президент НОК

Виктор Лукашенко пожелал Дарье крепкого здоровья, новых свершений и достижения поставленных целей.

 
 
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Новости Беларуси. Поздравления коллег, друзей и большого количества поклонников принимает 3 августа прославленная Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости...
 
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