Коллеги Шишова: он погиб в результате «спланированной операции» спецслужб

Белорус Виталий Шишов, директор Белорусского дома в Украине, найден повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания, сообщает сайт столичного управления украинской Национальной полиции.





Шишов пропал 2 августа. Он не вернулся с утренней пробежки.

По информации полиции, мобильный телефон и личные вещи найдены на месте происшествия.

Полиция начала расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Как сообщает пресс-служба, планируется проверить все версии, в том числе убийства, замаскированного под суицид.

«Полная картина событий будет восстановлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов», — говорится в сообщении.

Полиция Киева обратилась с просьбой ко всем, кто знал Виталия Шишова, предоставить информацию о последней неделе его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах ему.

Виталий Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине (БДУ), говорится в заявлении этой общественной организации, размещенном в телеграм-канале БДУ.

«Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине», — отмечают коллеги Шишова.

По их словам, «за Виталиком велась слежка». «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации, — говорится в заявлении. — Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума».

«Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса, — заявляют представители БДУ. — Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!»

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