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Герасименя: «Если Кристина вернется в Беларусь, безусловно, на свободе она не останется»

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Олимпийский призер считает, что реакция на позицию Тимановской — это месть.

Герасименя: «Если Кристина вернется в Беларусь, безусловно, на свободе она не останется»

Глава сообщества независимых спортсменов Беларуси Александра Герасименя уверена, что легкоатлетке Кристине Тимановской сейчас небезопасно возвращаться на родину.

— Там сейчас максимально подняли все силы на то, чтобы «подергать по ниточкам» по всем родным, близким, — прокомментировала титулованная спортсменка ситуацию Голосу Америки. — Но мы понимаем, что возвращение Кристины не решит этот вопрос. И, если она вернется, мы можем представить, что с ней могут сделать. Безусловно, на свободе она не останется.

Напомним, сейчас Тимановская находится в полной безопасности в консульстве Польши в Японии.

Произошедший с ней инцидент Герасименя считает закономерным следствием непрофессионализма белорусских спортивных чиновников.

— Мы видим всю сгнившую систему в белорусском спорте. Видим, что на главных руководящих должностях находятся люди, которые не имеют соответствующей квалификации. Это результат именно неквалифицированной работы: руководство не сработало и сейчас просто пытается свалить свою вину на спортсменку, — отметила глава сообщества независимых спортсменов Беларуси. 

Она считает, что реакция белорусских властей на позицию Кристины Тимановской является местью:

— Кристина справедливо возмутилась, когда ее, спортсменку, которая участвует в Олимпийских играх, а это не первенство двора и даже не чемпионат республики, фактически заставили участвовать в виде программы, в котором она абсолютно не квалифицируется.

Насильственный выезд ее из Олимпийской деревни и снятие из Олимпийской программы — это просто месть за то, что она посмела озвучить эту проблему во всеуслышание, — сказала Герасименя.

В результате в арбитражный суд МОК было подано прошение о том, чтобы лишить аккредитации, возможности участвовать в международных соревнованиях и занимать должности всем,  причастным к давлению на Кристину Тимановскую и попытке ее насильственного выезда.

— Мы надеемся, что МОК отреагирует прямо во время Олимпийских игр и депортирует людей, которые были причастны к дискриминации и психологическому насилию, а дальнейшие санкции, я думаю, последуют уже после завершения Олимпийских игр, — подытожила Александра Герасименя.

 
 
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Олимпийский призер считает, что реакция на позицию Тимановской — это месть.
 
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