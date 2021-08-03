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Герасименя: «Если Кристина вернется в Беларусь, безусловно, на свободе она не останется»
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Олимпийский призер считает, что реакция на позицию Тимановской — это месть.
Глава сообщества независимых спортсменов Беларуси Александра Герасименя уверена, что легкоатлетке Кристине Тимановской сейчас
— Там сейчас максимально подняли все силы на то, чтобы «подергать по ниточкам» по всем родным, близким, — прокомментировала титулованная спортсменка ситуацию
Напомним, сейчас Тимановская
Произошедший с ней инцидент Герасименя считает закономерным следствием непрофессионализма белорусских спортивных чиновников.
— Мы видим всю
Она считает, что реакция белорусских властей на позицию Кристины Тимановской является местью:
— Кристина справедливо возмутилась, когда ее, спортсменку, которая участвует в Олимпийских играх, а это не первенство двора и даже не чемпионат республики, фактически заставили участвовать в виде программы, в котором она абсолютно не квалифицируется.
В результате в арбитражный суд МОК было подано прошение о том, чтобы лишить аккредитации, возможности участвовать в международных соревнованиях и занимать должности всем, причастным к давлению на Кристину Тимановскую и попытке ее насильственного выезда.
— Мы надеемся, что МОК отреагирует прямо во время Олимпийских игр и депортирует людей, которые были причастны к дискриминации и психологическому насилию, а дальнейшие санкции, я думаю, последуют уже после завершения Олимпийских игр, — подытожила Александра Герасименя.
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Олимпийский призер считает, что реакция на позицию Тимановской — это месть.
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