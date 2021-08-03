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В Слонимском районе милиционеры помогли заблудившимся в лесу женщине с дочкой

03.08.2021 12:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе милиционеры нашли заблудившихся в лесу женщину с дочкой. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В конце минувшей недели 45-летняя жительница Слонима вместе с 19-летней дочерью отправились на тихую охоту. Около 6 утра сели на поезд и доехали до остановки "Ивная".

"Через несколько часов они решили направиться домой. Когда не смогли выйти из лесного массива, поняли что заблудились, поэтому попросили о помощи в Слонимском РОВД", - рассказали в милиции.

Сотрудники милиции выехали в лес и нашли пропавших. В медицинской помощи они не нуждались. Их доставили домой.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В конце минувшей недели 45-летняя жительница Слонима вместе с 19-летней дочерью отправились на тихую охоту. Около 6 утра сели на поезд и доехали до остановки "Ивная".
 
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