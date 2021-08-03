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"Мы можем получить две золотые медали?"

03.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исторический диалог прыгунов в высоту, которые не дали Недосекову победить

"Мы можем получить две золотые медали?"
Именно с этим гипсом он восстанавливался от травмы лодыжки, чтобы взять золотую медаль вместе с другом.
На Олимпиаде шикарное событие: первый случай в истории прыжков в высоту, когда спортсмены разделили золотую медаль. Это сделали легкоатлеты Мутаз Баршим (катарец) и Джанмарко Тамбери (итальянец). Максим Недосеков стал третьим с идентичным результатом – шансы беларуса на победу погубила неудачная попытка на предыдущих высотах, пишет Трибуна.

Катарец и итальянец показали одинаковый результат, прыгнув 2,37 м (олимпийский рекорд – 2,39), и вроде должны были соревноваться дальше, но этого не произошло. Баршим спросил у судьи:

– Можем ли мы получить два золота?

– Это возможно. Если вы решите.

Тогда он обнял Тамбери и заявил: «Это история, мой друг!» А затем крикнул: «Олимпийские чемпионы!»

Баршим завоевал бронзу в Лондоне-2012, а затем серебро в Рио-2016. Он также был чемпионом мира в 2017 и 2019 годах: 

«Я не знаю, что сказать. Это единственное, чего не хватает, я выиграл все. Я не хотел уходить на пенсию без золота Олимпиады. Я просто чувствую облегчение, разделить его с этим парнем – большего счастья я не хочу».

А вот слова итальянца:

«Я вложил в это всю свою жизнь, слишком сильно этого хотел. Никогда не переставал мечтать, что это может случиться. Я помню, как в 2016 году плакал в толпе с гипсом и костылями, наблюдая за прыжками других спортсменов».

У Джанмарко очень тяжелый путь к золоту. Пять лет назад Тамбери собирался выступать на Играх в Рио, проводил отличный сезон: за 21 день до начала поехал на этап Бриллиантовой лиги в Монако, победил с обновлением итальянского рекорда – 2,39 м – и решил прыгнуть необязательные 2,41 м. Но при второй попытке повредил левую лодыжку, сел на землю и разрыдался.

В 2017-м Джанмарко вернулся, но засиял не сразу: после провала в Париже на этапе Бриллиантовой лиги он закрылся в комнате и не хотел ни с кем разговаривать.

Тогда именно Мутаз Баршим постучал в комнату и не уходил, пока Джанмарко не открыл. Итальянец рыдал перед товарищем, а тот дал ему совет: «Соревнуйся не для тех, кто в тебя верит. Соревнуйся для себя. Ты проделываешь огромную работу – и она окупится».

Как говорит сам Тамбери, эти слова реанимировали его карьеру. После того разговора он уехал на маленький турнир под Будапештом и взлетел на 2,28 м.

Итальянец специально вышел на награждение с гипсом, на котором написал «Путь к Токио-2021».
 
 
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Исторический диалог прыгунов в высоту, которые не дали Недосекову победить
 
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