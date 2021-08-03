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Непогода обесточила 210 населенных пунктов

03.08.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Непогода в минувшие сутки натворила дел в Витебской области.

Непогода обесточила 210 населенных пунктов

Как свидетельствуют данные МЧС, вследствие сильного ветра, порывы которого достигали 16 м/с, пострадали шесть населенных пунктов в четырех районах Витебщины.

Повреждены кровли 27 жилых домов, четырех хозпостроек и десяти объектов соцкультбыта.

Зафиксированы 45 случаев падения деревьев в Россонском (25 случаев), Полоцком (7), Витебском (7), Лиозненском (3) и Сенненском (1) районах.

Кроме этого в Полоцком районе зафиксировано два случая падения деревьев на дорогу с образованием завалов общей протяженностью 800 метров (задержка движения транспорта составила 2 часа 45 минут).

«Элементами кровель и поваленными деревьями в Россонском районе повреждены 60 автомобилей», — сообщили в МЧС.

Работниками МЧС в Россонах деблокирована из-под поваленного дерева женщина (1983 г.р.), которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории Витебщины периодически нарушалось электроснабжение 210 населенных пунктов. По состоянию на 06:00 оставались без света десять населенных пунктов.

 

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Теги: Витебск
 
 
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Непогода в минувшие сутки натворила дел в Витебской области.
 
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