Беларусь и РФ будут сотрудничать в области пилотируемой космонавтики и дистанционного зондирования Земли

Генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым вопросы российско-белорусского сотрудничества в космической сфере. Встреча прошла 2 августа в Москве, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».





В частности стороны обсудили перспективы взаимодействия в области пилотируемой космонавтики, а также темы, связанные с реализацией совместных проектов по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

С белорусской стороны на встрече также присутствовал посол Владимир Семашко, с российской — первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, а также замначальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Сообщается, что ранее «Роскосмос» и НАН провели в Минске заседание совместной рабочей группы по содержанию перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества между организациями российской госкорпорации и НАН.

Как сообщалось, НАН Беларуси и «Роскосмос» подписали меморандум о намерении создать Российско-белорусский космический аппарат (РБКА) для ДЗЗ после того, как Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли соответствующее решение в 2017 году в Москве на IV Форуме регионов России и Беларуси. После этого был утвержден проектный облик космического аппарата, а в 2018—2020 годах было сделано эскизное проектирование РБКА и российско-белорусской космической системы на его основе.

21 января 2020 года Дмитрий Рогозин прибыл в Минск на встречу с руководством НАН. Он сказал журналистам, что новый космический аппарат может быть запущен на орбиту в 2022 году, если финансирование проекта по его созданию начнется в 2020-м. Однако в начале встречи с Рогозиным глава НАН Гусаков заявил, что запуск состоится в 2024 году.

На пресс-конференции 26 января 2021 года первый зампредседателя президиума НАН Сергей Чижик сообщил, что для создания второго белорусского спутника ДЗЗ ищут инвесторов.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что документ о финансировании проекта по расширению белорусско-российской орбитальной группировки спутников ДЗЗ может быть утвержден в конце 2021 года. «Сейчас стоит вопрос о финансировании. Думаю, уже в конце этого года будет утвержден документ, определены сроки. Полагаем, что в 2025 году в космос должны быть запущены первые аппараты», — сказал дипломат.

На пресс-конференции 9 апреля Владимир Гусаков сообщил, что Беларусь и РФ намерены по отдельности финансировать создание составных частей РБКА.

«Планируется, что работы по созданию служебной платформы РБКА, его запуск и страхование будет финансироваться Российской Федерацией, а создание целевой аппаратуры и составных частей наземного комплекса управления — Республикой Беларусь. Ресурс, получаемый космической системой, будет распределяться пропорционально вкладу в ее создание», — сказал он.

Тогда же Гусаков сообщил, что запуск первого аппарата запланирован на 2024 год.

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