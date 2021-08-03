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В Беларуси очередной журналист приговорен к тюремного сроку

03.08.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Очередной жертвой репрессий в отношении медийного сообщества Беларуси стал журналист издания «Першы рэгіён» Сергей Гордиевич из Дрогичина.

Журналист приговорен к 1,5 годам колонии сразу по двум статьям – оскорбление представителя власти и клевета. По версии следствия, он писал оскорбительные комментарии в Viber-группе «Реальный Дрогичин», которая позже была удалена.

Сергей Гордиевич – четвёртый беларусский журналист, который получил реальный срок. Ранее на 2 года колонии были осуждены журналисты «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, шесть месяцев колонии получила журналист TUT.by Катерина Борисевич.

По данным Беларусской ассоциации журналистов, сейчас за решёткой находятся 28 представителей медиа.

 
 
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Очередной жертвой репрессий в отношении медийного сообщества Беларуси стал журналист издания «Першы рэгіён» Сергей Гордиевич из Дрогичина.
 
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