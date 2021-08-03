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В Пуховичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник попал в ДТП

03.08.2021 13:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе 17-летний мотоциклист-бесправник попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 2 августа около 22.35 на 67-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи Пуховичей. "17-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом "ИЖ Юпитер 3" и выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомашине "Мерседес Бенц Спринтер" под управлением 44-летнего минчанина. В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка мотоцикла, жительница Пуховичского района, которая с травмами госпитализирована", - рассказали в ГАИ.

Установлено, что несовершеннолетний мотоциклист водительского удостоверения не получал и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом как бесправник. По факту ДТП проводится проверка.

"Напоминаем, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин или общественные работы, или административный арест", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Инцидент произошел 2 августа около 22.35 на 67-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи Пуховичей. "17-летний житель Пуховичского района, управляя мотоциклом "ИЖ Юпитер 3"...
 
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