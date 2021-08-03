В Минске после разговоров с лжесотрудниками банка пенсионерка лишилась более Br37 тыс.

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хищении более Br37 тыс. с карт-счета пенсионерки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 4 июня этого года через мессенджер Viber 64-летней женщине позвонил мужчина и представился работником службы безопасности банка. В ходе общения собеседник сообщил, что поступила информация о мошеннических действиях, которые совершаются с денежными средствами потерпевшей. Женщину убедили в том, что она должна снять все имеющиеся на счете средства и положить их на счет в другом банке.

На следующий день потерпевшей вновь позвонил тот же мужчина и поинтересовался, выполнила ли она его указания. Взяв хранившиеся дома денежные средства в сумме более $5 тыс., женщина направилась в банк. Пенсионерка сняла со счета все деньги, после чего имеющиеся наличные положила на карт-счет именно в том банке, в котором советовал лжебанкир. Следует отметить, что собеседник все время был на связи по телефону и контролировал ее действия.

Спустя пару дней якобы представитель банка убедил минчанку в том, что она должна оформить на свое имя кредит на сумму Br5800. Потерпевшая выполнила и эту просьбу. Полученные денежные средства она положила на ранее открытый по совету лжебанкира счет.

Установить на смартфон определенное приложение удаленного доступа являлось еще одним обязательным условием по "сохранности" средств. После того, как потерпевшая, следуя инструкции злоумышленников, разрешила им подключение к своему мобильному телефону через вышеуказанное приложение, те смогли узнать реквизиты ее банковских платежных карточек, авторизоваться от ее имени в личном кабинете системы интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться денежными средствами.

Таким образом, в период с 4 по 16 июня неизвестным удалось завладеть денежными средствами пенсионерки на общую сумму более Br37 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи.-0-