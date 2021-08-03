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В Украине провели опрос: какую страну считать наследницей Киевской Руси
Источник материала: Партизан
С 2018 года выросло число украинцев, которые считают Украину, а не Россию, наследницей Киевской Руси.
Об этом говорят и данные опроса, проведенного группой Рейтинг в конце июля 2021 года.
Ответы на вопрос, Украина или Россия являются наследницами Киевской Руси, распределились так (в скобках – данные опроса за август 2018-го):
– скорее Украина – 75% (68%);
– скорее Россия – 8% (9%);
– ни одна из них – 9% (6%);
– сложно сказать – 8% (17%).
В западных областях считают Украину наследницей Киевской Руси 88% (Россию – 3%), в центральных – 81% (Россию – 5%), в южных – 65% (Россию – 12%), в восточных – 54% (Россию – 16%).
Опрос проведен 23-25 июля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%, сообщает LIGA.net
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С 2018 года выросло число украинцев, которые считают Украину, а не Россию, наследницей Киевской Руси.
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