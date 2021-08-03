Источник материала: ОНТ

Ажиотаж, который не стал неожиданным. На участие в «Большом разговоре с Президентом» поступило уже свыше 300 заявок от журналистов, других представителей медийного сообщества и частных лиц.

И это еще не предел – ведь аккредитация завершается только в четверг, поэтому количество участников этой встречи с Александром Лукашенко может еще заметно вырасти. Как и число вопросов, а их уже сотни, поэтому организаторам еще предстоит основательный анализ.

Состоится «Большой разговор» в следующий понедельник – 9 августа – спустя ровно год после президентских выборов.

Александр Лукашенко в формате открытого разговора пообщается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества. И всю эту встречу будут транслировать в прямом эфире.

Заявки на участие в «Большом разговоре» как от белорусов, так и от зарубежных гостей посредством электронной почты принимает пресс-служба президента и Национальный пресс-центр.

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