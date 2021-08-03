Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя делать, если вы промокли под дождем

Источник материала: ОНТ

Что нужно и нельзя делать, если вы промокли под дождем, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА «Новости».

По словам врача, если вы промокли, в первую очередь, необходимо как можно скорее согреться. Зайти в кафе, выпить чая с медом и имбирем. И не выходить из помещения, пока не пройдет озноб.

При этом очень опасно промокшим заходить в холодное помещение или в метро. Так как холодный воздух усиливает риск переохлаждения.

Врач уточнил, что самыми первыми мерзнут ступни, так как не имеют жировой ткани, а через промерзшие ноги очень быстро происходит теплопотеря.

Фото: depositphotos.com

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