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Врач рассказал, что ни в коем случае нельзя делать, если вы промокли под дождем
Источник материала: ОНТ
Что нужно и нельзя делать, если вы промокли под дождем, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников,
По словам врача, если вы промокли, в первую очередь, необходимо как можно скорее согреться. Зайти в кафе, выпить чая с медом и имбирем. И не выходить из помещения, пока не пройдет озноб.
При этом очень опасно промокшим заходить в холодное помещение или в метро. Так как холодный воздух усиливает риск переохлаждения.
Врач уточнил, что самыми первыми мерзнут ступни, так как не имеют жировой ткани, а через промерзшие ноги очень быстро происходит теплопотеря.
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Что нужно и нельзя делать, если вы промокли под дождем, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению...
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