COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется «Спутник V», в Евросоюзе признали действующими

Источник материала: ОНТ

Электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется «Спутник V», и Ватикана признала Еврокомиссия, сообщает ТАСС.

2 августа было принято решение об эквивалентности COVID-сертификатов Евросоюза и этих двух не входящих в Евросоюз государств.

В феврале 2021 года начались поставки «Спутника V» в Сан-Марино, большая часть населения этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которую до настоящего времени ЕС не признавал.

Фото: depositphotos.com





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