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Хаски станцевала, чтобы ее пустили домой. Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с танцующей собакой опубликовал
В ролике пес решил исполнить зажигательный танец, чтобы хозяин пустил его в дом.
Пользователи Сети были в восторге от танцора-хаски: «Я пошла движения разучивать. Отличный танец», «Какая прелесть! Можно смотреть бесконечно», «Танцует и улыбается, так мило», «Талантище!», – писали комментаторы.
Фото:
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Видео с танцующей собакой опубликовал ridus.ru. В ролике пес решил исполнить зажигательный танец, чтобы хозяин пустил его в дом. Пользователи Сети были в восторге от...
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