Хаски станцевала, чтобы ее пустили домой. Посмотрите – это невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с танцующей собакой опубликовал ridus.ru .

В ролике пес решил исполнить зажигательный танец, чтобы хозяин пустил его в дом.





Пользователи Сети были в восторге от танцора-хаски: «Я пошла движения разучивать. Отличный танец», «Какая прелесть! Можно смотреть бесконечно», «Танцует и улыбается, так мило», «Талантище!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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