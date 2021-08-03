Латвийский депутат предложил дать право пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам

Источник материала: ОНТ

Чтобы предотвратить поток нелегальных мигрантов в Латвию, у латвийских пограничников должно быть право открывать огонь. Такое предложение сделал депутат Сейма от Национального объединения Латвии Янис Домбрава, передает Baltijas Balss.

Янис Домбрава опасается, что Латвия может столкнуться с таким же кризисом с мигрантами, как и Литва.

При этом депутат добавил, что пограничники не должны разбирать, кто нелегально переходит границу: террористы, представителями каких-то национальных спецслужб или экономические мигранты.

Также для нелегалов должны быть введены штрафы и конфискация имущества.

Фото: Госпогранкомитет

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