Посмотрите, что делает котенок, чтобы разбудить хозяйку. Безотказный прием! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике котенок нашел действенный способ разбудить хозяйку – громко и настойчиво кричать прямо ей в ухо. Прием работает безотказно – человек сразу просыпается.





Малыш развеселил пользователей Сети: «Пхаха, какой настырный», «Вставай! Корми меня, женщина!», «Котик умеет добиваться своего», «Теперь его хозяйка будет спать в берушах» – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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