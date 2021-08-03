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Посмотрите, что делает котенок, чтобы разбудить хозяйку. Безотказный прием! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике котенок нашел действенный способ разбудить хозяйку – громко и настойчиво кричать прямо ей в ухо. Прием работает безотказно – человек сразу просыпается.
Малыш развеселил пользователей Сети: «Пхаха, какой настырный», «Вставай! Корми меня, женщина!», «Котик умеет добиваться своего», «Теперь его хозяйка будет спать в берушах» – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок нашел действенный способ разбудить хозяйку – громко и настойчиво кричать прямо ей в ухо. Прием работает...
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