Татьяна Холодович не вышла в финал олимпийского метания копья

Источник материала: ОНТ

Финал в метании копья на Олимпиаде пройдет без участия белорусских спортсменов.

Татьяна Холодович не смогла преодолеть квалификацию.

В своей лучшей попытке белоруска метнула копье на 60 метров и 78 сантиметров. Этого оказалось слишком мало.

Выиграла квалификацию полька Мария Андрейчик с результатом 65 метров и 24 сантиметра.

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