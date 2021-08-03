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Татьяна Холодович не вышла в финал олимпийского метания копья
Источник материала: ОНТ
Финал в метании копья на Олимпиаде пройдет без участия белорусских спортсменов.
Татьяна Холодович не смогла преодолеть квалификацию.
В своей лучшей попытке белоруска метнула копье на 60 метров и 78 сантиметров. Этого оказалось слишком мало.
Выиграла квалификацию полька Мария Андрейчик с результатом 65 метров и 24 сантиметра.
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Финал в метании копья на Олимпиаде пройдет без участия белорусских спортсменов. Татьяна Холодович не смогла преодолеть квалификацию. В своей лучшей попытке...
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