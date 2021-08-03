Кирилл Маскевич уступил в поединке олимпийского турнира по греко-римской борьбе

Источник материала: ОНТ

Выступление Кирилла Маскевича в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе оказалось неудачным.

В 1/8 финала в весовой категории до 87 килограммов наш спортсмен уступил египтянину Махаммеду Метвалли со счетом 1:9.

Однако, у Кирилла Маскевича еще остаются шансы на бронзу – в случае, если египтянин дойдет до финала, белорус сможет побороться за медаль в утешительном раунде.

Подписывайтесь на нас в Telegram