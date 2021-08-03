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Кирилл Маскевич уступил в поединке олимпийского турнира по греко-римской борьбе
Источник материала: ОНТ
Выступление Кирилла Маскевича в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе оказалось неудачным.
В 1/8 финала в весовой категории до 87 килограммов наш спортсмен уступил египтянину Махаммеду Метвалли со счетом 1:9.
Однако, у Кирилла Маскевича еще остаются шансы на бронзу – в случае, если египтянин дойдет до финала, белорус сможет побороться за медаль в утешительном раунде.
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Выступление Кирилла Маскевича в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе оказалось неудачным. В 1/8 финала в весовой категории до 87 килограммов наш...
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