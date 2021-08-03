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Кирилл Маскевич уступил в поединке олимпийского турнира по греко-римской борьбе

03.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кирилл Маскевич уступил в поединке олимпийского турнира по греко-римской борьбе

Выступление Кирилла Маскевича в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе оказалось неудачным.

В 1/8 финала в весовой категории до 87 килограммов наш спортсмен уступил египтянину Махаммеду Метвалли со счетом 1:9. 

Однако, у Кирилла Маскевича еще остаются шансы на бронзу – в случае, если египтянин дойдет до финала, белорус сможет побороться за медаль в утешительном раунде.

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Выступление Кирилла Маскевича в олимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе оказалось неудачным. В 1/8 финала в весовой категории до 87 килограммов наш...
 
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