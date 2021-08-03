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Назначен новый глава Центрального района Минска
Источник материала: ОНТ
Назначен новый глава Центрального района столицы,
Николай Поляков назначен главой Центрального района Минка распоряжением председателя Минского горисполкома. 3 августа он вступил в должность.
Ранее руководителем района был Дмитрий Петруша, который в настоящее время возглавил ОАО «Керамин».
Фото из Telegram-канала «Минск. Официально»
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Назначен новый глава Центрального района столицы, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально». Николай Поляков назначен главой Центрального района Минка...
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