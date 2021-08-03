ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Национальном аэропорту встретили золотого призера Олимпийских игр Ивана Литвиновича

03.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Домой с триумфом! Национальную сборную Беларуси по прыжкам на батуте и олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича сегодня встречали в национальном аэропорту.  

Из Токио они вернулись победителями. Вот уже вторую олимпиаду подряд прыжки на батуте приносят золото нашей команде.

На этот раз национальным героем стал Иван Литвинович. На родине его встречали с почестями. Поддержать нашего олимпийского чемпиона и весь тренерский штаб сборной пришли сотни болельщиков и журналистов.

Иван Литвинович и его тренер поделились с нами своими победными эмоциями.

Победа Ивана Литвиновича стала настоящей сенсацией. Выполнив сложнейшую программу, он опередил куда более опытных соперников. Иван Литвинович – пока единственный из белорусов, кто в Токио поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

А уже завтра болельщики будут встречать еще одного призера игр – обладателя бронзовой награды в прыжках в высоту Максима Недосекова.

Олимпиада продолжается. Надеемся, что вскоре нашу медальную копилку пополнят и другие представители сборной Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домой с триумфом! Национальную сборную Беларуси по прыжкам на батуте и олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича сегодня встречали в национальном аэропорту.   Из...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Он не мог совершить самоубийство" Девушка Виталия Шишова - о последних днях его жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by