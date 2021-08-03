В Национальном аэропорту встретили золотого призера Олимпийских игр Ивана Литвиновича

Источник материала: ОНТ

Домой с триумфом! Национальную сборную Беларуси по прыжкам на батуте и олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича сегодня встречали в национальном аэропорту.

Из Токио они вернулись победителями. Вот уже вторую олимпиаду подряд прыжки на батуте приносят золото нашей команде.

На этот раз национальным героем стал Иван Литвинович. На родине его встречали с почестями. Поддержать нашего олимпийского чемпиона и весь тренерский штаб сборной пришли сотни болельщиков и журналистов.

Иван Литвинович и его тренер поделились с нами своими победными эмоциями.

Победа Ивана Литвиновича стала настоящей сенсацией. Выполнив сложнейшую программу, он опередил куда более опытных соперников. Иван Литвинович – пока единственный из белорусов, кто в Токио поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

А уже завтра болельщики будут встречать еще одного призера игр – обладателя бронзовой награды в прыжках в высоту Максима Недосекова.

Олимпиада продолжается. Надеемся, что вскоре нашу медальную копилку пополнят и другие представители сборной Беларуси.

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