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Певица МакSим находится в сознании и идет на поправку
Источник материала: ОНТ
Российская певица МакSим (Марина Амбросимова), находящаяся второй месяц в больнице из-за проблем со здоровьем, идет на поправку. Об этом
Напомним, 19 июня Марина Амбросимова оказалась в больнице, подключенной к аппарату ИВЛ. В течение месяца ее состояние только ухудшалось. 26 июля стало известно, что девушка пришла в сознание и может общаться знаками.
Фото: Instagram @maksimartist
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Российская певица МакSим (Марина Амбросимова), находящаяся второй месяц в больнице из-за проблем со здоровьем, идет на поправку. Об...
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