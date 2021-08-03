ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Певица МакSим находится в сознании и идет на поправку

03.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Певица МакSим находится в сознании и идет на поправку

Российская певица МакSим (Марина Амбросимова), находящаяся второй месяц в больнице из-за проблем со здоровьем, идет на поправку. Об этом сообщила представительница певицы в комментарии для РИА «Новости».

Напомним, 19 июня Марина Амбросимова оказалась в больнице, подключенной к аппарату ИВЛ. В течение месяца ее состояние только ухудшалось. 26 июля стало известно, что девушка пришла в сознание и может общаться знаками.

Фото: Instagram @maksimartist

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица МакSим (Марина Амбросимова), находящаяся второй месяц в больнице из-за проблем со здоровьем, идет на поправку. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Што вядома пра «Беларускі дом ва Ўкраіне», кіраўніка якога знайшлі павешаным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by