Грумер стриг собаку, а бульдог рядом буквально утонул в летящей шерсти. Только посмотрите, на его реакцию – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике бульдог почти тонет в шерсти другого пса, которого стрижет грумер. Выражение мордочки бульдога очень красноречиво. Посмотрите!





Пользователей соцсетей до слез насмешил засыпанный белой шерстью бульдог: «Ахаха, надеюсь, его потом пропылесосят», «Бедолага, теперь у него аллергия на других собак», «Почему у бульдожки такое смешное выражение «лица». Хотя и жалко его, конечно», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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