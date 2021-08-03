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Грумер стриг собаку, а бульдог рядом буквально утонул в летящей шерсти. Только посмотрите, на его реакцию – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике бульдог почти тонет в шерсти другого пса, которого стрижет грумер. Выражение мордочки бульдога очень красноречиво. Посмотрите!
Пользователей соцсетей до слез насмешил засыпанный белой шерстью бульдог: «Ахаха, надеюсь, его потом пропылесосят», «Бедолага, теперь у него аллергия на других собак», «Почему у бульдожки такое смешное выражение «лица». Хотя и жалко его, конечно», – писали комментаторы.
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Грумер стриг собаку, а бульдог рядом буквально утонул в летящей шерсти. Только посмотрите, на его реакцию – 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике бульдог почти тонет в шерсти другого пса, которого стрижет грумер. Выражение мордочки бульдога очень красноречиво....
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