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На Сардинии вводят штрафы за кражу песка и ракушек с побережья

03.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Сардинии вводят штрафы за кражу песка и ракушек с побережья

Гигантские штрафы за кражу песка и ракушек с побережья. Около $ 4 000 теперь придется заплатить тем, кто посягнет на пляжное национальное богатство Сардинии.

Местный белый песок, гальку и ракушки туристы часто вывозят в качестве сувенира, что разрушает местную экосистему.

Обвинения в краже уже предъявлены полсотни человек.

Введение сурового штрафа власти объясняет всплеском объявлений о продаже предметов, незаконно собранных с берегов средиземноморских островов, причем по очень высоким ценам. 

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Гигантские штрафы за кражу песка и ракушек с побережья. Около $ 4 000 теперь придется заплатить тем, кто посягнет на пляжное национальное богатство Сардинии. Местный...
 
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