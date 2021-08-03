На Сардинии вводят штрафы за кражу песка и ракушек с побережья

Источник материала: ОНТ

Гигантские штрафы за кражу песка и ракушек с побережья. Около $ 4 000 теперь придется заплатить тем, кто посягнет на пляжное национальное богатство Сардинии.

Местный белый песок, гальку и ракушки туристы часто вывозят в качестве сувенира, что разрушает местную экосистему.

Обвинения в краже уже предъявлены полсотни человек.

Введение сурового штрафа власти объясняет всплеском объявлений о продаже предметов, незаконно собранных с берегов средиземноморских островов, причем по очень высоким ценам.

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