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На Сардинии вводят штрафы за кражу песка и ракушек с побережья
Источник материала: ОНТ
Гигантские штрафы за кражу песка и ракушек с побережья. Около $ 4 000 теперь придется заплатить тем, кто посягнет на пляжное национальное богатство Сардинии.
Местный белый песок, гальку и ракушки туристы часто вывозят в качестве сувенира, что разрушает местную экосистему.
Обвинения в краже уже предъявлены полсотни человек.
Введение сурового штрафа власти объясняет всплеском объявлений о продаже предметов, незаконно собранных с берегов средиземноморских островов, причем по очень высоким ценам.
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Гигантские штрафы за кражу песка и ракушек с побережья. Около $ 4 000 теперь придется заплатить тем, кто посягнет на пляжное национальное богатство Сардинии. Местный...
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