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Как выбрать сладкий арбуз: 5 проверенных способов, которые 100% работают. Убедитесь сами!
Источник материала: ОНТ
Сезон красной ягоды начался, а значит, пора идти за покупкой. Рассказываем, как выбрать вкусный арбуз.
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Сезон красной ягоды начался, а значит, пора идти за покупкой. Рассказываем, как выбрать вкусный арбуз. Обратите внимание на размер плода. Оптимально, когда он...
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