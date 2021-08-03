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Как выбрать сладкий арбуз: 5 проверенных способов, которые 100% работают. Убедитесь сами!

03.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать сладкий арбуз: 5 проверенных способов, которые 100% работают. Убедитесь сами!

Сезон красной ягоды начался, а значит, пора идти за покупкой. Рассказываем, как выбрать вкусный арбуз.

  1. Обратите внимание на размер плода. Оптимально, когда он весит 6-10 кг. Если вес арбуза меньше, скорее всего, его сорвали не спелым, он вырос на бедной почве, а значит, мог недополучить нужных веществ и будет невкусным. Слишком большой вес, возможно, сигнализирует о наличии нитратов.
  2. Плотность спелого арбуза меньше. Следовательно, из двух одинаковых по размеру арбузов вкуснее будет тот, который легче.
  3. Степень спелости показывают и полоски на плоде. Чем больше контраст между светлыми и темными полосами, тем лучше.
  4. Важно, какого цвета земляное пятно на арбузе. У зрелого плода это пятно будет темно-желтым или оранжевым, но не белым.
  5. При легком постукивании арбуз должен звенеть. Чем спелее плод, тем выше его плотность и, соответственно, тем звонче будет отклик. Если звук арбуза глухой, не берите такой плод.

Фото: depositphotos.com

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Сезон красной ягоды начался, а значит, пора идти за покупкой. Рассказываем, как выбрать вкусный арбуз. Обратите внимание на размер плода. Оптимально, когда он...
 
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