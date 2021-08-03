Как выбрать сладкий арбуз: 5 проверенных способов, которые 100% работают. Убедитесь сами!

Источник материала: ОНТ

Сезон красной ягоды начался, а значит, пора идти за покупкой. Рассказываем, как выбрать вкусный арбуз.

Обратите внимание на размер плода. Оптимально, когда он весит 6-10 кг. Если вес арбуза меньше, скорее всего, его сорвали не спелым, он вырос на бедной почве, а значит, мог недополучить нужных веществ и будет невкусным. Слишком большой вес, возможно, сигнализирует о наличии нитратов.

Плотность спелого арбуза меньше. Следовательно, из двух одинаковых по размеру арбузов вкуснее будет тот, который легче.

Степень спелости показывают и полоски на плоде. Чем больше контраст между светлыми и темными полосами, тем лучше.

Важно, какого цвета земляное пятно на арбузе. У зрелого плода это пятно будет темно-желтым или оранжевым, но не белым.