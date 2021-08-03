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Кибератака парализовала систему здравоохранения области Лацио в Италии
Источник материала: ОНТ
В этом регионе располагается столица – Рим. Хакеры заблокировали доступ к интернет-ресурсу, с помощью которого происходит регистрация на вакцинацию.
Сайт не работает, а злоумышленники уже потребовали выкуп в биткойнах. Помимо приостановки вакцинации хакеры завладели персональными данными не менее 70% жителей Рима, включая данные президента республики, премьер-министра, глав специальных служб (все эти люди получили прививку после регистрации на сайте).
Инцидент уже назвали терактом. Итальянские власти сами оказались не способны установить виновных и обратились за помощью к американским экспертам.
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В этом регионе располагается столица – Рим. Хакеры заблокировали доступ к интернет-ресурсу, с помощью которого происходит регистрация на вакцинацию. Сайт не...
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