Кибератака парализовала систему здравоохранения области Лацио в Италии

Источник материала: ОНТ

В этом регионе располагается столица – Рим. Хакеры заблокировали доступ к интернет-ресурсу, с помощью которого происходит регистрация на вакцинацию.

Сайт не работает, а злоумышленники уже потребовали выкуп в биткойнах. Помимо приостановки вакцинации хакеры завладели персональными данными не менее 70% жителей Рима, включая данные президента республики, премьер-министра, глав специальных служб (все эти люди получили прививку после регистрации на сайте).

Инцидент уже назвали терактом. Итальянские власти сами оказались не способны установить виновных и обратились за помощью к американским экспертам.

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