|
Десять населенных пунктов остаются без света в Полоцком и Россонском районах
Источник материала: ОНТ
Специалисты стараются оперативно устранить последствия непогоды.
Накануне мощный ураган прошел по Витебской области.
Он нанес ущерб в четырех районах, больше всего стихия разгулялась в Россонах, повреждены кровли в больнице, детском саду, жилых домах.
Между Полоцком и Верхнедвинском на полтора часа было остановлено движение, поваленные деревья перекрыли почти полкилометра дороги.
Одно из деревьев придавило женщину, ей на помощь пришли спасатели. Сейчас она в больнице.
Энергоснабжение уже восстановлено в 200 населенных пунктах. Основная причина аварийных отключений – падение деревьев и веток на провода линий электропередачи.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты стараются оперативно устранить последствия непогоды. Накануне мощный ураган прошел по Витебской области. Он нанес ущерб в четырех районах, больше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)