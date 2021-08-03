Десять населенных пунктов остаются без света в Полоцком и Россонском районах

Источник материала: ОНТ

Специалисты стараются оперативно устранить последствия непогоды.

Накануне мощный ураган прошел по Витебской области.

Он нанес ущерб в четырех районах, больше всего стихия разгулялась в Россонах, повреждены кровли в больнице, детском саду, жилых домах.

Между Полоцком и Верхнедвинском на полтора часа было остановлено движение, поваленные деревья перекрыли почти полкилометра дороги.

Одно из деревьев придавило женщину, ей на помощь пришли спасатели. Сейчас она в больнице.

Энергоснабжение уже восстановлено в 200 населенных пунктах. Основная причина аварийных отключений – падение деревьев и веток на провода линий электропередачи.

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