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Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии

03.08.2021 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:
Начнем с цифр. Любопытные результаты показывает анкетирование военнослужащих, проводимое военкоматами сразу после призыва и перед демобилизацией.

Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Согласно данным первого опроса, более 37 % молодых людей идут служить с охотой, около 43 % относятся к такой перспективе ровно и спокойно, порядка 17 %  негативно.

Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Когда ты уже дембель, осторожность не нужна. Ты испытан на прочность. Интересные цифры то же самое анкетирование нам показало. 80 % ребят оценивает службу в армии как положительную. Очень многие задумываются о том, чтобы продолжить. То есть вдвое больше, чем после призыва.

Юлия Артюх:
Таким образом, цифры говорят: и равнодушные, и настроенные негативно по отношению к военной службе парни убеждаются, что их страхи были напрасными. А военная служба оказалась весьма полезной.

Только 17% относятся негативно. Вот что белорусские парни думают о службе в армии

Екатерина Забенько:
Наверное, выражу не только свое собственное мнение, мужчины – это сила. Так принято считать. Если этой самой силы в мужчине нет, то страна и народ, наверное, все-таки рано или поздно будут обречены. Поэтому мужчина обязательно должен служить в армии, хотя бы для того, чтобы испытать себя в трудностях.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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