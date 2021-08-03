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В Гомельской области в шахте погибли двое рабочих
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области погибли двое рабочих. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"По предварительной информации, утром 3 августа во время проведения работ в шахте погибли двое рабочих", - рассказала Юлия Гончарова.
На месте работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ. "Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время следователи спустились в шахту для проведения осмотра места происшествия", - добавили в СК.-0-
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На месте работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ. "Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время следователи...
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