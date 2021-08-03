Источник материала: БелТА

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брест" пресечен ввоз на территорию Евразийского экономического союза гашиша, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Автомобиль Fiat под управлением 53-летней гражданки Беларуси прибыл на погранпереход из Швейцарии. При опросе женщина заявила об отсутствии у нее запрещенных к перемещению товаров.

Между тем во время проведения таможенных операций поведение служебной собаки указало на возможное наличие наркотических средств в автомобиле. Под водительским сидением инспекторы обнаружили корпус наушника, внутри которого находилось твердое вещество темно-зеленого цвета, визуально схожее с наркотиком.

По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, это был гашиш.

Брестский межрайоный отдел Следственного комитета возбудил в отношении гражданки уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств) Уголовного кодекса.-0-



