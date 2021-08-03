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На Петриковском ГОК погибли двое рабочих
Источник материала: Партизан
Стало известно о гибели работников Треста «Шахтаспецстрой» на Петриковском ГОКе.
Петриковский ГОК
3 августа, около 4 часов утра двух мужчин 1994 и 1988 годов рождения придавило техникой. Они работали газовщиками, пишет
Их зажало между проходческим комбайном и доставочной машиной МД (самоходной машиной на собственном пневмоколесном шасси), которая внезапно стала катиться с сильного уклона, уточняет
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Стало известно о гибели работников Треста «Шахтаспецстрой» на Петриковском ГОКе.
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