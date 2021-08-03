ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Петриковском ГОК погибли двое рабочих

03.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно о гибели работников Треста «Шахтаспецстрой» на Петриковском ГОКе.

На Петриковском ГОК погибли двое рабочих
Петриковский ГОК
3 августа, около 4 часов утра двух мужчин 1994 и 1988 годов рождения придавило техникой. Они работали газовщиками, пишет lider-press.by со ссылкой на сообщество «Петриковские новости». 

Их зажало между проходческим комбайном и доставочной машиной МД (самоходной машиной на собственном пневмоколесном шасси), которая внезапно стала катиться с сильного уклона, уточняет Zerkalo.io.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о гибели работников Треста «Шахтаспецстрой» на Петриковском ГОКе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Bellingcat – про смерть главы Белорусского дома в Украине: Начинаем немедленно расследовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by